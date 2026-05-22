İSTANBUL ANADOLU 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 27. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/140 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ : Av. BÜŞRA VURAL

MİRAS BIRAKAN : FATMA PAKİZE BİLEN

Davacı tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

İstanbul , Üsküdar , Kısıklı Mah./Köy, 27 Cilt no , 320 Hane no, 3 BSN nolu nüfusa kayıtlıbulunan Adem ile Hatice' den olma 01/07/1911 doğumlu 42436470910 T.C nolu FATMA PAKİZE BİLEN 'in 16/10/1999 tarihinde vefat ettiği yapılan tüm araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından;

TMK'un 594. maddesi uyarınca mütv. FATMA PAKİZE BİLEN 'in mirasçılarının miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

