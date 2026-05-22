İSTANBUL ANADOLU 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 27. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2025/140 Esas
DAVACI : MALİYE HAZİNESİ
VEKİLİ : Av. BÜŞRA VURAL
MİRAS BIRAKAN : FATMA PAKİZE BİLEN
Davacı tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
İstanbul , Üsküdar , Kısıklı Mah./Köy, 27 Cilt no , 320 Hane no, 3 BSN nolu nüfusa kayıtlıbulunan Adem ile Hatice' den olma 01/07/1911 doğumlu 42436470910 T.C nolu FATMA PAKİZE BİLEN 'in 16/10/1999 tarihinde vefat ettiği yapılan tüm araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından;
TMK'un 594. maddesi uyarınca mütv. FATMA PAKİZE BİLEN 'in mirasçılarının miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
