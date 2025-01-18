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İSTANBUL ANADOLU 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 00:00

 

T.C. İSTANBUL ANADOLU 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

21/11/2024

Sayı : 2024/310 Esas 

DAVACI : ÖMER TURAN

DAVA : GAİPLİK

ÖMER TURAN tarafından dava açılarak ÖNDER TURAN'ın 2006 yılından bu yana haber alınamadığını bildirerek gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla;

Ordu, Aybastı, Pelitözü Mahallesi, 25 Cilt No, 17 Hane 50 sıra numarasında nüfusa kayıtlı, Mahmut ve Nezaket'den olma, 02/01/1979 doğumlu olan, ÖNDER TURAN'ın 2006 yılından itibaren kayıp olduğu belirtildiği, bilgisi olanların T.M.K 'nın 33. maddesinin 2. bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02158643