T.C. İSTANBUL ANADOLU 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

21/11/2024

Sayı : 2024/310 Esas

DAVACI : ÖMER TURAN

DAVA : GAİPLİK

ÖMER TURAN tarafından dava açılarak ÖNDER TURAN'ın 2006 yılından bu yana haber alınamadığını bildirerek gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla;

Ordu, Aybastı, Pelitözü Mahallesi, 25 Cilt No, 17 Hane 50 sıra numarasında nüfusa kayıtlı, Mahmut ve Nezaket'den olma, 02/01/1979 doğumlu olan, ÖNDER TURAN'ın 2006 yılından itibaren kayıp olduğu belirtildiği, bilgisi olanların T.M.K 'nın 33. maddesinin 2. bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

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