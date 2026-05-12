İSTANBUL ANADOLU 26. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 00:00

İLAN

İstanbul Anadolu 26. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/649 Esas
KARAR NO : 2026/144
İLGİLİ KİŞİ MOHAMED RASOUL

Davacı , REŞA HÜSEYİN ile Davalı , MOHAMED RASOUL arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
"1-Dava konusu küçükler İç İşleri Bakanlığı Göç İşleri Başkanlığının kişisel bilgi formuna göre 17/10/2015 doğumlu Reşa ve Mohamed'den olma 99944155310 Yabancı Kimlik Numaralı Ravan Rasoul ve 28/05/2018 doğumlu Reşa ve Mohamed'den olma 99432680720 Yabancı Kimlik Numaralı Rayen Rasoul ve08/12/2019 doğumlu Reşa ve Mohamed'den olma 99030766550 Yabancı Kimlik Numaralı Hatice Rasoul'un velayetlerinin davacı anne 99175937280 Yabancı Kimlik Numaralı Reşa Hüseyin'e VERİLMESİNE,2-Velayeti kendisine bırakılmayan davalı baba ile müşterek çocuklar arasında uzman eşliğinde her ayın 1. Ve 3. Hafta sonu cumartesi günü saat 12:00 - 15:00 saatleri arasında ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE, 3-Dosya adli yardımlı olduğundan; suçüstü ödeneğinden karşılanan 732,00 TL başvurma harcı, 732,00 TL peşin harç, 1.680,00 TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 3.144,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA, 4-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 45.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 5-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT gereğince 45.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine6-Gider avansından artan kısmın karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine, Dair, davacı ve vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verildi." şeklinde karar verilmiş olup, iş bu kararının; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereği İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. 07/05/2026

 

