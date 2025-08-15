İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

İstanbul Anadolu 24. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/291

KARAR NO : 2025/148

Davacı SERAP KAYA tarafından Davalı SERVET KAYA aleyhine açılan Boşanma davasının yargılaması sonunda verilen 27.02.2025 tarih ve2024/291 esas, 2025/148 karar sayılı karar uyarınca;

HÜKÜM :

1- Davacı tarafından açılan boşanma davasının TMK 166/1 maddesi uyarınca Kabulüne,

AĞRI ili AĞRI MERKEZ ilçesi, BAŞKENT mah. Cilt no:70hane no:32, BSN39 'de nüfusa kayıtlı bulunan ÖMERve NURİYE kızı, 07/06/1996 doğumlu, 17110259556T.C kimlik numaralı SERAP KAYA ile aynı yer BSN22 de nüfusa kayıtlı YUSUF ve SABİHA oğlu, 12/09/1988 doğumlu,26623061488 TCnolu SERVET KAYA'nın TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA;

2- Tarafların müşterek çocukları 2013 dluSENA ve 2014 dlu İBRAHİM'in velayetinin (tedbiren de dahil olmak üzere) anneye verilmesine;

Velayeti anneye verilen çocuğa ilişkin herhangi bir mal varlığı var ise TMK. 353 maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay içinde mal varlığına ilişkin defterin tutularak mahkememize ibrazına, şayet mal varlığı yok ise meydana gelecek değişikliklerinde bu tarihten itibaren 1 ay içinde mahkememize bildirilmesi hususunun davacıya ihtarına; (ihtarat yapıldı)

3- Müşterek çocuklar ile baba arasında kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına,

4- Davacının kendisi için istemiş olduğu tedbir/yoksulluk nafakası talebinin sürekli ve düzenli geliri olduğundan reddine,

5- Davacının müşterek çocuklar için istemiş olduğu nafaka talebinin kısmen kabulü ile;dava tarihi olan 06/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere müşterek çocuklariçin ayrı ayrı aylık takdiren 3.000,00'er TL nafakanın kararın kesinleşmesine kadar tedbir nafakası olarak, kararın kesinleşmesinden sonra iştirak nafakası olarak davalıdan alınarak müşterek çocuklar yararına kullanmak üzere davacıya verilmesine, Fazlaya ilişkin istemin reddine,

6- Davacının boşanma nedeniyle talep ettiği maddi ve manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile TMK'nın 174/1.mad. gereğince takdiren 100.000,00 TL maddi, TMK'nın 174/2.maddesi gereğince takdiren 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Fazlaya ilişkin istemin reddine,

7- Adli Yardım Kabul Edildiğinden; Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40 TL peşin harç ve 269,85 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 885,25 TL harcın ve Dosyada yapılan posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam 1.179,00 TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, -Basın İlan Kurumu masrafı olan 27.744,00 TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

8- Davacı vekil ile temsil edildiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre belirlenen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

9- Gerekçeli karar tebliğ giderleri karşılandıktan sonra artan gider avansının karar kesinleştiğinde HMK 333. Madde uyarınca talebe bakılmaksızın yatırana iadesine,

10- Karar kesinleştiğinde 2 nüshasının 5490 sayılı yasanın 55. Maddesi ile Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 156. Maddesi gereğince kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Karar verilmiş olup, iş bu kararın davalı SERVET KAYA'ya ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yasa yolu açık olmakla başvurulabileceği aksi halde kararın bu haliyle kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 14.08.2025

