İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 24. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/799 Esas

DAVALI : FATİH YAZICI Karlıktepe Mah. Kara Sk. No 2 Kartal/İstanbul Kartal/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 07/07/2025 tarihli celsesinde ;

1- Her ne kadar mahkememizin 10/10/2024 tarihli tensip zaptının 18 nolu ara kararı uyarınca adli yardım talebinin reddine karar verilmiş ise de ; UYAP üzerinden yapılan sorgulama, davacının 07/07/2025 tarihi itibariyle sigorta kaydının bulunmaması, işten çıkış tarihinin 01/04/2025 olduğunun anlaşılması ve davacının iş bu celseki beyanları dikkate alınarak davacının adli yardım talebinin KABULÜNE,

2- Davalıya dava dilekçesi, tensip zabıtları, iş bu duruşma zaptı ekli HMK 122, HMK 139/1-ç şerhli ve HMK 147/2 şerhli ilanan tebligat yapılmasına, masrafın resen karşılamasına,

3- Müşterek çocuklar, 2012 doğumlu Emre Aras ve 2018 doğumlu Selim Ayaz yararına dava tarihi olan 10/10/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrı ayrı aylık 3.500,00'er TL tedbir nafakasının davalı babadan alınarak müşterek çocuklar yararına kullanmak üzere davacı anneye verilmesine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.116,117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız, belirtilen dosyanın belirtilen tarihte mahkememizde ön inceleme duruşması yapılacaktır. Taraflar sulhe teşvik edileceğinden sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler hakkında gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,

Duruşma Günü: 13/11/2025 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı, 07/07/20265 tarihli duruşma zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

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