İstanbul Anadolu 23. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/448 Esas

KARAR NO : 2023/1387

Davacı OSMAN KIRLAK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ ile,

18671042076 TC Kimlik numaralı GİRESUN ili, KEŞAP ilçesi,mah/köy, 24 Cilt, 29 Aile sıra no, 25 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN TEVFİK ve ZEHRA oğlu/kızı, 19/01/1954 dogumlu, OSMAN KIRLAK ile 18641043096 TC Kimlik numaralı GİRESUN ili, KEŞAP ilçesi, KAYABAŞI mah/köy, 24 Cilt, 29 Aile sıra no, 38 sırada nüfusa kayıtlı, SADIK ve MEHRİ oğlu/kızı, 16/04/1956 dogumlu, GÜNER KIRLAK'ın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Karar kesinleştiğinde 2 nüshasının 5490 sayılı yasanın 55. Maddesi ile NüfusHizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 156. Maddesi gereğince kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Harçlar Kanununa göre alınması gereken 269,85 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye189,15 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye İRAT KAYDINA,

4-Davacı tarafından yatırılan, 179,90 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç, 262,50 TL tebligat masrafı ve ilanen tebligat masrafı olan 3.540,00 TL masraf olmak üzere toplam 4.162,30 TL dosya masrafının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Davacı tarafça yatırılan ve kullanılmayan gider avansının H.M.K.’nun 333. maddesi uyarınca tebliğ gideri avanstan karşılanmak suretiyle karar kesinleştiğinde talebe bakılmaksızın davacıya İADESİNE,

6-Davacı vekil ile temsil edildiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre belirlenen 17.900,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Dair, iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Mahkememize, İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinin ilgili Dairesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere davacı asilin ve davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karara ilişkin hüküm sonucu gerekçesi ana hatları ile açıklanarak açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01931435