İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/33 Tereke

MÜTEVEFFA: EMİNE REMZİYE DEMİR - 32950799666

Mahkememizin 2020/33 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan terekenin Resmi Defterin Tutulması davası kapsamında,22/05/2018 tarihinde vefat eden İstanbul İli Kadıköy İlçesi Fenerbahçe Mahallesi 8 cilt no 2237 hane numarasına kayıtlı Mustafa ile Behiye'den olma 01/07/1923 doğumlu 32950799666 T.C. Kimlik numaralı Emine Remziye Demir'in terekesinin resmi defterinin tutulmasını, aksi halde mirasın gerçek reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Bu itibarla; TMK'nun 620,621 ve 634. Maddeleri ve Tüzük 41. Maddesi gereğince, murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) birinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri, TMK 621-631. Maddeleri gereğince ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02263668