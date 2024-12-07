İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/7 Tereke Tereke

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sütlüce mah/köy 36 Cilt, 158 Aile sıra no, 24 Birey sırada nüfusa kayıtlı 10/07/1965 doğumlu 26/05/2021 tarihinde vefat eden müteveffa AHMET ÇOLPAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612'nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,



Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02136192