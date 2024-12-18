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İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Dosya No : 2023/125
Karar No: 2023/312

Başkasına Ait Kredi Kartının Kötüye Kullanılması suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı TCK'nin 245/1, 43/1, 62/1, 52/1-2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS VE 20.822,00 TL cezalandırılan Kuranbey Uğlı ve Mübarek oğlu, 1997 Özbekistan doğumlu KAMOLADDIN KHUDAYBERGENOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hükmün fükrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur.17.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02141981