T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No : 2023/125

Karar No: 2023/312

Başkasına Ait Kredi Kartının Kötüye Kullanılması suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı TCK'nin 245/1, 43/1, 62/1, 52/1-2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS VE 20.822,00 TL cezalandırılan Kuranbey Uğlı ve Mübarek oğlu, 1997 Özbekistan doğumlu KAMOLADDIN KHUDAYBERGENOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hükmün fükrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur.17.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02141981