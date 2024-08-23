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İSTANBUL ANADOLU 21. İŞ MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 21. İŞ MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 00:00

 

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T.C.
İSTANBUL ANADOLU
21. İŞ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Esas Sayısı : 2022/666 Esas
Davalı: Yonca KELİF- Les Chaperous 3 Bat 20 Appt 22 BrieComte Robert/ Fransa

Esas numarası belirtilen dava dosyasında davacı SGK tarafından, İstanbul Anadolu 19. İcra Dairesinin 2018/8757 sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali talep edilmekte, dosyada davalı olarak yer almaktasınız. Mahkememizce kayıtlı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK 122,126 ve 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 20/08/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02080324

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#ILN02080324#İlangovtr