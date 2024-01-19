İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Dosya No:2020/822 esas Dahili davalı AHMAD SALEH A BINJUBAIR adına tebligat yapılamadığı, en son yapılanKartal Tapu Müdürlüğünce açık adresinin 19 Mayıs Mah. Tayyareci Cemal Sk. İnan Bey Apt. No:3 K:5 D:9-10 Şişli/İstanbul olduğu, bu adrese tebligat çıkarıldığı, tebligatın tekrar iade geldiği, bu nedenle mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,Davacı vekili dava dilekçesinden özetle; Müvekkiller ile davalı Ulusal Turizm Petrol İnşaat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında Üsküdar 6. Noterliğinin 14.09.2015 tarih ve 74578 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi akdedilmiş olduğunu, Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereğince, yapılmayan, eksik ve bozuk yapılan işler ile eksik bırakılan ödemeler sebebi ile, harcanmış, harcanmak veya ödenmek zorunda kalınacak bedelin tespiti ile ipoteklerin belirlenen bedel üzerinden paraya çevrilmesine izin verilmesi ve bu bedelin davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

HMK.'nun 127. Maddesi gereği dava dilekçesine karşı dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde cevap verebileceğiniz ve 2 (iki) hafta içerisinde ek cevap verme süresi talep edebileceğiniz, verilen sürede cevap vermez iseniz HMK.'nun 128. Maddesi gereği dava dilekçesinde iddia edilen hususları inkar etmiş sayılacağınız hususu ile dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili dava dilekçesi ve belirlenen duruşma tarihinin 09/05/2024 günü saat 10:15'e bırakıldığı ilanen tarafınıza tebliğ ve ihtar olunur.

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