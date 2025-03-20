İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

28.02.2025

Sayı : 2022/438 Esas

Davalı : SEMA FIRAT (21661526470)Kayseri ili, Develi ilçesi, İncesu mah. 30 cilt, 29 aile sıra no, 195 sırada nüfusa kayıtlıdır.

Konu : Bilirkişi Raporu ve Sözlü Yargılama Tebliği Hk.

Davacı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ile davalı SEMA FIRAT arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kamu Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında yargılama aşamasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilirkişi Yılmaz YOLUK'tan alınan 05/10/2023 tarihli bilirkişi raporunda, bilirkişi; dava dosyasında bulunan Ziraat Bankası ve Halk Bankası hesap dökümlerine göre davalı Sema FIRAT'ın görev yaptığı 09/2014 - 06/2021 tarihleri arasında aldığı maaş tutarları ve maaşların yattığı tarihlerden dava tarihine kadar hesaplanan faiz tutarları toplamının Ziraat Bankası yönünden toplam: 138.772,20 TL, Halk Bankası yönünden ise 241.040,20 TL olmak üzere toplam kamu zararının 379.812,40 TL olduğunun tespit edildiğine dair raporunu tanzim etmiş olup; iş bu bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde beyanda bulunulması gerektiği hususunun ihtarı ile duruşmaya gelmediğiniz takdirde ve dosyanın tamamlanmış olması halinde yargılamaya devam olunup yokluğunuzda sözlü yargılama da yapılıp yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ve belirlenen duruşma tarihinin 01/07/2025 günü saat 10:25'e bırakıldığı hususu ve bilirkişi raporu ve sözlü yargılama ihtarı yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 28/02/2025

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