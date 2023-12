İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/213 Esas

KARAR NO : 2023/2413

DAVALI KAMİL TOPÇAK

Davacılar ATAKAN KEPEKLİ, AYŞE SÖBÜTAY, FATMA GÜLSEREN ZİLLMANN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce uyap sistemi üzerinde belirtilen davalı Kamil Topçak'ın Maden mah. Küşadiye sokak No 29 iç kapı no : 2 Adalar Mezkez İstanbul adresine tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Mahkememizin 12/10/2023tarih ve 2022/213 Esas, 2023/2413 karar sayılı ilamının hüküm kısmının 1-A kısmındaki fıkranın"Tapunun İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 275 ada 6 parselde kayıtlı 9 numaralı bağımsız bölümdeki taşınmazdaki ortaklığın UMUMA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILARAK GİDERİLMESİNE, " şeklinde DÜZELTİLMESİNE,

-HMK 322/2 Maddesi uyarınca İstanbul Anadolu Adliyesi Satış Memurluğu'nun satış memuru olarak tayinine,

-Satışın HMK 322/2 md. yollaması ile İİY 112 – 135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

-Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)

-Satıştan elde edilecek gelirin taraflara tapu kayıtlarında ve Bursa 10.Noterliği'nin 30/09/2015 tarih, 035926 yevmiye numaralı ve İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/1138 esas, 2021/1141 Karar sayılı ilamındabelirtilen payları oranı gözetilmek suretiyle paylaştırılmasına şeklinde karar verildiğinden, işbu ilan ile iki hafta istinaf süresi açık olmak üzere tebliği ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 12.12.2023

