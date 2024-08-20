T.C.

İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

SIRA CETVELİNİN İLÂNI

DOSYA NO : 2018/5 TEREKE

MURISIN ADI, SOYADI VE ADRESI : SEYFETTİN ÇAĞLAR (18656737676)



Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris SEYFETTİN ÇAĞLAR'ın mirasının tüm mirasçıları tarafından reddedilmesi nedeniyle terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup kayıt yaptıran alacaklılar ile ilgili olarak alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207'nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.



Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını dava yoluyla 15 gün içinde İstanbul Anadolu 20. Sulh Hukuk Mahkemesine yalnız sıraya ilişkin itirazlarını ise ilandan itibaren 7 gün içinde şikayetlerini dava yoluyla yine İstanbul Anadolu 20. Sulh Hukuk Mahkemesine yapmaları gerektiği hususu TMK 612/1,İ.İ.K. 166,180,232,234, ve 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

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