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İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 00:00

Örnek No:54*

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
20. İCRA DAİRESİ
2025/45 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.400.000,001Taşıt34EBE72 Plakalı , 2006 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 2523 3DİN AH.K. Tipli , 90692000493030 Motor No'lu , NMB37532212045958 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, ön kısmının kırık olduğu, yakıt deposunda ufak göçük olduğu, kasa kısmında sol arka tarafının sürtmeden kaynaklı hasar olduğu,
Aracın motor kaputunun açılamadığı,
Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:03
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:03

14/07/2026

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02513789