İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.400.000,00

1

Taşıt

34EBE72 Plakalı , 2006 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 2523 3DİN AH.K. Tipli , 90692000493030 Motor No'lu , NMB37532212045958 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, ön kısmının kırık olduğu, yakıt deposunda ufak göçük olduğu, kasa kısmında sol arka tarafının sürtmeden kaynaklı hasar olduğu,

Aracın motor kaputunun açılamadığı,

Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.