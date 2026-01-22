İSTANBUL ANADOLU 20. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/517 Esas

DAVALI : AKIN ERDEM ÇELİK

Meringdamm 85 10965 Berlin / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Davacı tarafındanaleyhinenize açılan boşanma davasının yürütülen yargılaması sırasında, ilanen tebliğ yapılmasınakarar verilmiş olup,

İlanın yapıldığı tarihten itibaren yasal yedi (7) günlük süre sonunda dava dilekçesini tebliğ etmiş sayılacağınız, tebliğden itibaren iki hafta içinde HMK. 122. maddesi gereğince açılandavaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinizle birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirtmeniz, elinizde blunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirelecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, H.M.K'nın 116, 117.maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızında cevap dilekçesinde ileri sürmeniz,HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş veHMK'nın 131.maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ve ikinci cevap dilekçesi sunma hakkınızın bulunmayacağı hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02386203