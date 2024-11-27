İSTANBUL ANADOLU 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.82811509-2023/1133-Ceza Dava Dosyası

ESAS NO : 2023/1133

KARAR NO : 2024/536

KARAR TARİHİ : 11/09/2024

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik

SANIK : GÖKHAN ESEN, Süleyman ve Leyla oğlu, 16/01/1985 Mersin doğumlu, Mersin ili Akdeniz ilçesi, Karaduvar mah/köy nüfusuna kayıtlı.

Mahkememizce Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından sanık GÖKHAN ESEN hakkında yapılan yargılama sonucu verilen 11.09.2024 tarih, 2023/1133 esas ve 2024/536 karar sayılı gerekçeli karar ilamı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmek gerekmiştir.

KARAR ÖZETİ : Sanık hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nun 158/1.f-son maddesi uyarınca beeratine, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ise TCK'nun 204/1 maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve cezanın TCK'nun 51/1 maddesi uyarınca ertelenmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olarak karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri uyarınca hüküm özetinin Türkiye Geneli Yayımlanan Herhangi bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde 5271 Sayılı CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 26/11/2024

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