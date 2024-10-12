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T.C. İstanbul Anadolu 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

ESAS NO : 2023/10 Tereke

Terekenin İflas Hükümlerine Göre

Tasfiyesine Dair İlandır

Miras bırakanın kimlik bilgileri : RECEP YONTALI, 66187137458 T.C numaralı, Salih ve Hayriye oğlu, Gerze 03/04/1959 doğumlu, 08/05/2021 vefat tarihi,

Mahkemesi : Muris RECEP YONTALI mirasçılarından Cemile Yortanlı, Esin Yortanlı, Esra Yortanlı İbil ve Şaban Yortanlı'nın Mahkememizin 2021/913 E. sayılı dosyası ile murisin mirasını reddetmiş olup, murisin terekesinin TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre (2023/10 tereke sayılı dosyası üzerinden) tasfiye yapılmaktadır.

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yukarıda yazılı mahkeme dosyası (2023/10 tereke) ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 08/05/2021 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166. maddesine göre yapıldığı dosyada terekenin basit usulde tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak Av. Atakan YILMAZ'ın atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 (bir) ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur. 02/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02103448