İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 00:00

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/23893 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23893 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.280.000,001Taşıt34GG943 Plakalı , 2023 Model , TESLA Marka , XP7YGCEK8PB159594 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Elektrik , Re ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:13
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:13
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:13
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:13

25/03/2026

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02432682