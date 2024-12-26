İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İstanbul Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

ESAS NO : 2015/113 Esas

DAVALI : NECMİ SEYİR ŞENOL

Davacı Aycan Dilekçier ve arkadaşları tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce daha önce tebligat yapılan adresinize bilirkişi raporunun ve ıslah dilekçesinin tebliğe çıkarıldığı, ancak binanın yıkılmış olması gerekçesiyle tebligatın yapılamadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, bilirkişi raporunun ve ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyetinin 20/05/2024 tarihli raporlarında, yerinde yapılan incelemeler ve tespitler doğrultusunda eksik ve noksan işler bedelinin dava tarihi itibarı ile 239.125,00 TL olarak hesaplandığı, davacıların arsa paylarına ait bedellerin ayrı ayrı belirtildiği görülmüştür.

Davacı vekilinin 01/05/2023 tarihli ıslah dilekçesi ile, atiye terk edilen iskan alınması için gerekli harç ve masraflar dışında kalan talepleri için 9.500,00 TL'nin 416.500,00 TL'ye artırıldığı hususunun belirtildiği görülmüştür.

Mahkememizin işbu davasının duruşması 20/02/2025 günü saat: 10:25'e talik edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde bilirkişi raporuna ve ıslah dilekçesine karşı beyan ve itirazlarınızı sunabileceğiniz, aksi halde bilirkişi raporuna ve ıslah dilekçesine itiraz etmeyeceğiniz kabul edilerek yargılamaya devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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