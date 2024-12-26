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İSTANBUL ANADOLU 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 00:00

T.C.İ STANBUL ANADOLU 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1859 Esas 

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Mehmet Şükrü ve Fatma Melahat'den evladı, 31/03/1941 doğumlu, 22592162874 T.C. Kimlik numaralı FATMA GÜLLÜOĞLU' nun hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden, hakkında gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olmakla, Medeni Kanun 33. Maddesi gereğince FATMA GÜLLÜOĞLU' nu tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise 6 ay içinde mahkememizin 202/1859 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ve kendisi hayatta ise mahkememize başvurması hususu ilan olunur 24/09/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02146504