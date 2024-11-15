T.C. İstanbul Anadolu 19. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2024/1268 Esas

Davacı, GÜLŞEN EREN ile Davalı, DOĞAN EREN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı DOĞAN EREN'in (Kimlik No:309****2478), 02/03/1958 dogumlu, DURAN ve PERİHAN oğlu, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının evlilik birliğinde tam ve ağır kusurlu olduğunu, tarafların boşanmalarına, 100.000,00-TL maddi ve 500.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesini, 15.000,00-TL tedbir-yoksulluk nafakasına hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK'nın 127/1 maddesi uyarınca, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde HMK'nın 129. Maddesindeki unsurları içerir cevap dilekçesi, dilekçede gösterilen ve elinde bulunan belgelerin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulundurulmasını sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde yazılması ve 1.000,00-TL gider avansı yatırılması ve ilan tarihinden yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. 01/11/2024

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