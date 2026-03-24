İSTANBUL ANADOLU 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1868 Esas

KARAR NO : 2026/58

Davacı İnci Zahide Mete tarafından Muhammet Koyuncu aleyhine mahkememizde açılan Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Davanın KISMEN KABULÜ ile, dava konusu taşınmazın aylık kira bedelinin 01/11/2023 tarihinden itibaren 18.000,00-TL olarak TESPİTİNE, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yasa yolu açık olmak açıkça okunup usulen anlatıldı.19/01/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/03/2026

