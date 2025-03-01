İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/47 Esas 14.02.2025

İ L A N

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaip olduğu iddia edilen dava konusu İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Rumimehmetpaşa Mahallesi, 430 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın 7830/432000 hisse maliki Yani oğlu Firoşini (tapu kaydında Yani kızı Firoşini)'nin GAİPLİĞİNE karar verilmesi istenilmiş olmakla M.K nun 32 ve müteakip maddeleri uyarınca adı geçen hakkında bilgi sahibi olanların 1 ay içerisinde mahkememizin 2025/47 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu İLAN OLUNUR. 14.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02181754