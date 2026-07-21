T.C. İstanbul Anadolu 18. AİLE MAHKEMESİ

24.06.2026

Sayı: 2026/341 Esas

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİN'DEN

Davacı ALPTEKİN ERMAN ile Davalı CHARİYA ERMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı CHARİYA ERMAN'ın bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların 2006 yılında evlendiklerini, iki çocuklarının olduğunu, evliliğin davalının kusurlu tutumları nedeniyle bozulduğunu, davalının üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini, evden ayrıldığını beyanla talepleri doğrultusunda tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı CHARİYA ERMAN; ŞERH:1-HMK.122 md. uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, 2-HMK'nun 121.ve 129/2 Md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz gerektiği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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