İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN/BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/31 Esas

KARAR NO : 2024/111

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/07/2024 tarihli ilamı ile hakkında "şikayet dilekçesinin reddine" karar verilen Gürcistan uyruklu, 54001007734 Kimlik nolu, 16BA56255 Belge Seri Nolu 23.05.1966 doğumlu Sanık MAIA BAKURADZE'ye gerekçeli karar ve müşteki vekilinin 05.08.2024 tarihli istinaf talep dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.-29. ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde CMK'nın 272. ve 273 maddeleri uyarınca mahkememize bir dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi Başkanlığı'na istinaf yolu açık olmak üzere verilen (karar istinaf edilmediği takdirde kesinleşecektir) verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24.01.2025

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