İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/498 Esas

Davacı Birgül Koyupınar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememize sunulan 06/01/2026 tarihli bilirkişi raporunda; "İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesi, 949 ada, 13 parsel sayılı taşınmazda inşa edilen bodrum kat+zemin kat+ 1 normal kat + çatı katlı binada mesken nitelikli 2. Bodrum kat, 2 no'lu bağımsız bölümün değerlendirmeye etken özellikleri dikkate alınarak emsaller incelenmiştir. 10/10/2025 keşif tarihindeki rayiç değeri 5.400.000-TL, 11/11/2024 dava tarihindeki rayiç değeri 4.350.000-TL, 2 no'lu dairenin davalı Şükrü Koyupınar'ın 63/100 hissesinin 11/11/2024 dava tarihindeki değeri 2.329.425-TL, davacı Birgül Koyupınar'ın dava konusu ettiği 37/100 hissenin 11/11/2024 dava tarihindeki değeri 1.457.402,25-TL olabileceği hesap ve takdir edilmiştir." şeklinde rapor sunulmuştur.

Mahkememizce Şükrü Koyupınar'ın yurt dışı adresine bilirkişi raporunun tebliği için müzekkere yazıldığı ancak Toronto Başkonsolosluğu tarafından şahsın tebligat adresinde ikamet etmediği/adresten ayrıldığı tespit edildiğinden iade edildiği, şahsa tebligatın yapılamadığı, başkaca bir adresinin tespiti için Kartal İlçe Nüfus Müdürlüğüne ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı ancak son adresinin mahkememiz dosyasında kayıtlı adres ile aynı olduğu ve mahkememiz duruşma ara kararında ilan yapılmasına karar verildiği anlaşıldığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Çerkes ve Yeter'den olma, 1961 doğumlu, 30..........316 T.C. Kimlik numaralı, DAVALI ŞÜKRÜ KOYUPINAR; HMK 281. maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ayrıca duruşma günü olan 29/09/2026 günü saat:11;25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde davaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği hususu, davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

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