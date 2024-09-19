İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2022/704 Esas

DAVALI: CLAUDİA MİCHAELA LANGER



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce yurtdışı adresinize çıkarılmış, adres yetersizliği sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırması neticesinde de adresinize rastlanılmadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı taraf; Dava dilekçesinde boşanmaya karar verilmesini talep etmiştir.



Duruşma Günü: 14/01/2025 günü saat 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02091527