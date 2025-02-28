T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/563 Esas

KARAR NO : 2022/233

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Onur Mehmet ÖZÇALIŞKAN hakkında verilen Mahkememizin 21/04/2022 tarih, 2021/563 Esas, 2022/233 Kararsayılı dosyada sanığın beyan ettiği adresine ve diğer tespit edilen yurt içi ikametgah adreslerine tebliğ yapılamamış olup, ilgilinin adresten "taşındığı" gerekçesi ile gönderilen tebligatların bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.

Sanık Onur Mehmet ÖZÇALIŞKAN'ın sistemde kayıtlı MERNİS adresinin bulunmadığı, hükümlü bulunduğu cezaevinden de firar ettiği, tebligat yapma imkanının bulunmadığı anlaşılmakla; gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısı Lütfi Sarıbaş'ın istinaf başvuru talep dilekçesinin tebliği esas olmak üzere dosyada beyan ettiği adresine ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden döndüğü görülmüş, bu itibarla yeni adresinin tespiti için adres araştırması yaptırıldığı ve yeni adresinin tespit edilemediği anlaşılmış olup, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık Onur Mehmet ÖZÇALIŞKAN'ın yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ yapılabilecek bir adresinin bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 21/04/2022 tarih, 2021/563 Esas,2022/233 Karar sayılı gerekçeli karar ile bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan TCK.'nın 158/1.f,son, 168/2, 62, 52/2 maddeleri gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİ (TCK.58/6) suretiyle 1 YIL 8 AY HAPİS ve 400,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hasan ve Mükerrem oğlu, 13/09/1982 doğumlu, Balıkesir, Bandırma, Kayacık Mah. nüfusuna kayıtlı ONUR MEHMET ÖZÇALIŞKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısı Lütfi Sarıbaş'ın istinaf başvuru talepdilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru talep dilekçesinin ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede tebliğ için İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, TEBLİĞ tarihinden 7 gün içerisinde; mahkememize veya bulunulan yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak ve tutanağa geçirilerek hakime onaylattırılacak bir beyanla; tutuklu/hükümlü/hükümözlü bulunan sanık yönünden, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle; CMK'nın 272-285.maddeleri uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere ve 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi üzerine dosyanın istinaf dairesine gönderileceği İLAN OLUNUR. 21.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02181476