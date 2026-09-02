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İSTANBUL ANADOLU 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 00:00

2. İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

17.08.2026

Sayı : 2025/306 Esas
Konu : İlan

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET CAMUŞCUOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.08.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 35278647350
ADI SOYADI : AHMET CAMUŞCUOĞLU
BABA ADI : NUMAN
ANA ADI : ALİYE
DOĞUM TARİHİ : 16/12/1941
DOĞUM YERİ : VAN

 

#ilangovtr Basın no ILN02540252