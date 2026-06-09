İSTANBUL ANADOLU 16. İŞ MAHKEMESİ

T.C. İstanbul Anadolu 16. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/200

DAVALI : Murat DELİGÖZ (221****800) -İslambey Mah. Tekke Sok. 34050, blok No 12, D:10 Eyüp/İstanbul

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese, dilekçede belirtilen adrese gerekçeli karar evrakı ve temyiz başvuru dilekçesi çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında da netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 31/05/2016 tarih ve 2015/200 esas, 2016/401 karar sayılı kararı ile ''Açılmış bulunan davanın KABULÜ ile, İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,

Davacının yasal sürede başvurusuna rağmen süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının hizmet süresi ve fesih nedenleri de dikkate alınarak takdiren 4 aylık ücreti miktarı olarak belirlenmesine,

Davacının işe başlatılmak için süresi içerisinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Alınması gereken 29.20TL harçtan peşin alınan 27.70TLnin mahsubu ile bakiye 1.50TL ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından yapılan 27.70TL başvurma harcı, 27.70TL peşin harç, 4.10TL vekalet onama harcı olmak üzere 59.50TL ile posta ve müzekkere masrafı olan 82TL ile birlikte toplam 141.50TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan A.A.Ü. Tarifesi gereğince 1.800,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine

Davacı tarafın dosyada bulunan ve harcanmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde kendisine iadesine,

Davalı tarafın dosyada bulunan ve harcanmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde kendisine iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 8 gün içinde Yargıtay da temyizi mümkün şekilde verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese, dilekçede belirtilen adrese gerekçeli karar evrakı ve temyiz başvuru dilekçesi çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında da netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.''

Davalı Tasfiye Halinde Asya Katım Bankası AŞ. tarafından verilen 05/01/2026 tarihli dilekçe ile işe iade talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek temyiz edilmiştir.

İşbu ilanen yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK. 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş temyize cevap dilekçesini ve temyize cevap dilekçesinde dayandıkları vakaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırarak, hangi delilin hangi vakanın ispatı için gösterildiğini açıklayarak tüm delillerinizi sunmanız gerekmekledir. Aksi halde davalının temyiz dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddiaları inkar etmiş ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

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