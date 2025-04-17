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T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı No : 2023/1176 Esas

Davacı : ALİ DERBAK

Davalı : RİM DERBAK - 281*****928 T.C. Kimlik numaralı, AHMAD ve FEDA kızı

Davacı ALİ DERBAK ile Davalı RİM DERBAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizce davalıya usulüne uygun tebligat yapılamadığı, yapılan araştırmalar neticesinde ikamet adresinin de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, Mahkememizce 10/09/2025 günü saat 11:20'ye duruşma günü bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nun 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği DAVALI RİM DERBAK'a İLAN ve İHTAR olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02207670