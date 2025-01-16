T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı No : 2023/1766 Esas

Davacı : ARZU ZURNACIOĞLU

Davalı : FATİH ZURNACIOĞLU - 479*****562 T.C. Kimlik numaralı, KEMAL ve EMİNE OĞLU

Davacı ARZU ZURNACIOĞLU ile Davalı FATİH ZURNACIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davacı mahkememize verdiği dava dilekçesinde; Davalı ile şiddetli geçimsizlik halinde olduklarını, davalının; her gün uyuşturucu kullandığını, müşterek çocuğun boğazını sıkarak öldürmek istediğini, evlendiği günden beri çalışmadığını, silah ticareti ve uyuşturucu satmaktan 1 yıl ceza evinde kaldığını, sürekli kavga çıkardığını, kapıya tanımadığı adamların geldiğini, hayatı boyunca davalının borçlarını ödemek için uğraştığını belirtmiştir. İşbu sebeplerle davalı ile boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Ekli dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği hususunda dava dilekçesi yerine tebliği DAVALI FATİH ZURNACIOĞLU'na İLAN olunur.

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