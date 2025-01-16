×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 00:00

 

T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı No : 2023/1766 Esas
Davacı : ARZU ZURNACIOĞLU
Davalı : FATİH ZURNACIOĞLU - 479*****562 T.C. Kimlik numaralı, KEMAL ve EMİNE OĞLU

Davacı ARZU ZURNACIOĞLU ile Davalı FATİH ZURNACIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davacı mahkememize verdiği dava dilekçesinde; Davalı ile şiddetli geçimsizlik halinde olduklarını, davalının; her gün uyuşturucu kullandığını, müşterek çocuğun boğazını sıkarak öldürmek istediğini, evlendiği günden beri çalışmadığını, silah ticareti ve uyuşturucu satmaktan 1 yıl ceza evinde kaldığını, sürekli kavga çıkardığını, kapıya tanımadığı adamların geldiğini, hayatı boyunca davalının borçlarını ödemek için uğraştığını belirtmiştir. İşbu sebeplerle davalı ile boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Ekli dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği hususunda dava dilekçesi yerine tebliği DAVALI FATİH ZURNACIOĞLU'na İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02157585