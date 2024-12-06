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İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 00:00

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı No : 2023/1648 Esas
Davacı : DİLEK BAL ÖZCAN
Davalı : CEM ÖZCAN - 131*****944 T.C. Kimlik numaralı, CAFER VE MAYA oğlu

Davacı DİLEK BAL ÖZCAN ile Davalı CEM ÖZCAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;
Mahkememizce davalıya usulüne uygun tebligat yapılamadığı, yapılan araştırmalar neticesinde ikamet adresinin de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, Mahkememizce 12/03/2025 günü saat 11:20'ye duruşma günü bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nun 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği DAVALI CEM ÖZCAN'a İLAN ve İHTAR olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02135808