İSTANBUL ANADOLU 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2021/203 Esas, 2025/489 Karar

İLANEN TEBLİĞ KARARI

Mahkememizin 2021/203 Esas ve 2025/489 Karar sayılı dosyasında Resmi Belgede Sahtecilik ve Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık suçlarından yargılaması yapılarak cezalandırılması talep ve iddiası ile Yaşar Erol ve Selma kızı, 15/09/1990 Eminönü doğumlu, Ordu, Fatsa, Yalıköy nüfusunda kayıtlı, 323*****068 T.C. Kimlik numaralı sanık ÇAĞLA GÜVEN hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması neticesinde mahkememizin 30/09/2025 tarih, 2021/203 Esas ve 2025/489 Karar sayılı kararı ile;

A)Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK nın 204/1, 43 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığa isnat edilen suçun kanunda ön görülen alt ve üst sınır itibariyle 12yıllık olağan üstü zaman aşımı süresine tabi olduğu, suç tarihinden itibaren 12 yıllık olağan üstü zaman aşama süresi dolduğu anlaşılmakla sanık hakkındaki kamu davasının CMK nın 223/8 maddesi gereğince DÜŞMESİNE,

B)Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık suçundan TCK'ının 158/1-j-son, 62. 52/2, 52/4maddeleri maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS VE 66.660 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiştir.

Sanığın beyan adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, kayıtlı bir MERNİS adresinin bulunmadığı, adresinin tespitine ilişkin yapılan yazışmaya olumsuz cevap verilmiş olduğu anlaşılmakla gelinen aşama itibari ile sanığın adresinin tespit edilemediği ve bu hali ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca adresinin meçhul olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

Sanık ÇAĞLA GÜVEN'in yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 30/09/2025 tarih, 2021/203 Esas ve 2025/489 Karar sayılı kararı ile verilen Resmi Belgede Sahtecilik suçundan verilen DÜŞME ve Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık suçundan TCK'ının 158/1-j-son, 62. 52/2, 52/4maddeleri maddesi gereğince3 YIL 4 AY HAPİS VE 66.660 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, dair iş bu karar özetinin;

1-) 7201 sayılı Kanun'un 28 ve 29.maddeleri gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve ayrıca genel internet haber sitesinde sanık ÇAĞLA GÜVEN için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-) Tebliğ olunması gereken gerekçeli kararı ile iş bu ilanen tebliğ kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca herkesin kolayca görebileceği şekilde İstanbul Anadolu Adliyesi ilan bölümüne asılmasına,

3-) Gazete ve genel internet haber sitesinde yapılacak olan ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-) İlanen tebliğden itibaren iki hafta içinde hükmü veren mahkememize bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunulması, Zabıt Katibine beyanda bulunulması halinde beyanın tutanağa geçirilip, tutanağın Hakime (Mahkeme Başkanına) onaylatılması veya bir başka Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi, cezaevinde bulunanların CMK'nın 263/1 maddesi uyarınca mahkeme Zabıt Katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunması veya bu hususta bir dilekçe vermesi suretiyle, CMK 273/1 madde uyarınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık, kararın istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilip infaza verileceğine ilişkin oybirliği ile karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/12/2025

