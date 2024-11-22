İSTANBUL ANADOLU 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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İSTANBUL ANADOLU 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/216 Esas



KARAR NO : 2024/383

DAVACILAR : 1- GÜLÜ KARAKOÇ - 48349900568

2- İBRAHİM MORKOÇ - 45988979290

3- KİRAZ AYDIN - 25049129888

4- MAHŞEKER SANİN - 44987012588



VEKİLİ : Av. KEMAL SEYHAN - [16762-67869-81016] UETS



DAVALILAR : 1- EFRAİM MORKOÇ -45985979354 Merkezömerağa Yukarı Mevkii Ömerağa Küme Evleri No:73 Ardahan Merkez/ ARDAHAN

2- RAFET AVŞAR -15461996618 Yunus Emre Mah. Cömert Sk. No: 20-22 İç Kapı No:4Sancaktepe / İSTANBUL



DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)



DAVA TARİHİ : 10/02/2023



KARAR TARİHİ : 20/02/2024



GEREKÇELİ KARARIN YAZIM TARİH : 21/03/2024



Davacılar GÜLÜ KARAKOÇ, İBRAHİM MORKOÇ, KİRAZ AYDIN, MAHŞEKER SANİN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM : GEREKÇESİ YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE;



1-Davanın KABULÜNE, İstanbul İli Sancaktepe İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, Cömert Sokak No:22 1. Kat adresli tapuda Yenidoğan Mahallesi 305 Ada 4 Parsel sayılı bağımsız bölüm vasfındaki taşınmazın T.M.K.'nın 699/3. maddesi uyarınca üzerindeki bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte umuma açık artırma ile satılarak MEVCUT ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,



2- Satış bedelinin İstanbul 11. Sulh hukuk Mahkemesinin 2023/202 Esas 2023/128 Karar sayılıveraset ilamındaki hisseleri oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,



3-HMK'nın 322/2. maddesi uyarınca İstanbul Anadolu Adliyesi Satış Memurluğununsatış memuru olarak tayinine,



4-Yargılama nedeniyle 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken dava konusu taşınmazların satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispetinde karar ve ilam harcının mirasçılık belgesinde yer alan payları oranında taraflardan alınarak Devlet Hazinesine gelir kaydına,



5-Davacı vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir edilen 17.400,00 TL maktu vekalet ücretinin mirasçılık belgesinde yer alan payları oranında taraflardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,



6-Davalı vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir edilen 17.400,00 TL maktu vekalet ücretinin mirasçılık belgesinde yer alan payları oranında taraflardan müştereken ve müteselsilen alınarak davalıya verilmesine,



7-Hükmün kesinleştiğinde dosyanın talep halinde satış memurluğuna gönderilmesine,



8-Yargılama gideri yönünden;



a-Davacı tarafından yatırılan 82,40 TL başvurma harcı, 1.912,35 TL keşif harcı, bilirkişi ücreti 7.500 TL, ATGV araç ücreti 1.200,00 TL ve tebligat ve yazışma masrafı 641,50 TL olmak üzere toplam 11.356,25 TL yargılama giderinin mirasçılık belgesinde yer alan payları oranında taraflardan tahsili ile davacıya verilmesine;



b- 179,90 TL maktu peşin harcın mirasçılık belgesinde yer alan payları oranında taraflardan tahsili ile hazineye irat kaydına,



9-Hüküm kesinleştiğinde gider/delil avansının kullanılmayan kısmının re’sen ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı asilin huzurunda, HMK'nın 341/1 ve 345/1 maddeleri uyarınca karar tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.20/02/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02127349