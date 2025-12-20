×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 00:00

T.C. İstanbul Anadolu 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Üsküdar ilçesi, Solak Sinan Mahallesinde bulunan 248 ada, 3 parselde Hasan oğlu Mehmet sadık" ya da "Mehmet Sadık'ın kızı olan Zehra" isminde kişilerin kim olduğu, mirasçılarının kimlerden ibaret olduğu bu kişiler hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK'nın 33.maddesi uyarınca ilandan itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2025/246 Esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, ihtar olunur.16/12/2025

 

