Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 00:00

T.C. İstanbul Anadolu 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

-İstanbul ili, Maltepe ilçesi (Eski Kartal ilçesi), Yalı Mahallesi (Eski Cumhuriyet Mah.) İskele Caddesinde bulunan, 12 pafta, 16528 (eski 223) ada, 34 parsel sayılı taşınmazın maliki olan Mahmut oğlu İbrahim'in kardeşi olan Mustafa isimli kişinin gaipliği ileri sürüldüğünden Mahmut oğlu İbrahim'in kardeşi olan Mustafa hakkında bilgisi olan kişilerin TMK'nın 33.maddesi uyarınca ilandan itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2025/452 Esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, ihtar olunur.11/11/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02334075