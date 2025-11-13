×
İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 00:00

T.C. İstanbul Anadolu 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 2168 ada 3, 4 ve 5 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazların maliki Abdullah kızı Emine ile Bulgurlu Mahallesi 2168 ada 6 ve 7 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazların maliki Abdullah kızı Sabriye'nin gaip oldukları ileri sürüldüğünden Abdullah kızı Emine ve Abdullah kızı Sabriye hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK'nın 33.maddesi uyarınca ilandan itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2025/427 Esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, ihtar olunur.30/10/2025

 

