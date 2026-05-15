T.C. İstanbul Anadolu 15. AİLE MAHKEMESİ

11.05.2026

Sayı :2025/559 Esas

Konu : e-ilan

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 15.AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı AYSEL KAYA ile Davalı, ALİ HASAN KAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasında davalının adresi tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2025/559Esas. ve 2026/352Karar sayılı kararı ile; 1-Davacının davasının KABULÜ ile; tarafların boşanmalarına ilişkin COLMAR İSTİNAF MAHKEMESİ MULHOUSE AİLE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ'NİN 03/11/2024 kesinleşme tarihli, RG 22/00900 dosya numaralı ilamının TANIMA VE TENFİZİNE,

2-Gümüşhane ili, Kelkit ilçesi ve Yolçatı mah./Köyü Cilt no: 101 Hane no: 1'de 15827150548 T.C. Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı, Abbas ve Gülüzar'dan olma 02/01/1970 doğumlu davacı AYSEL KAYA (evlenmeden önceki soyadı: OK) ile aynı yer nüfusunda kayıtlı, Alil Ekber ve Kibar'dan olma 10/10/1972 doğumlu, 15818150830 T.C. Kimlik numaralı davalı ALİ HASAN KAYA'nın boşanmış olduklarının kayıtlı oldukları nüfus idaresine BİLDİRİLMESİNE,

3-5718 sayılı yasanın 56. maddesi uyarınca COLMAR İSTİNAF MAHKEMESİ MULHOUSE AİLE MAHKEMESİNİN ilamının alt bölümüne mahkememiz bu hükmünün yazılmasına ve mühürlenerek imzalanmasına,

4-Karar tarihinde alınması gereken harçtan peşin harcın mahsubu ile bakiye 116,60 TL karar ilam harcının davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

5-Davacı tarafından yapılan, 615,40 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç, 12.831,60 TL tebligat ve ilan masrafı olmak üzere toplam 14.062,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzerekararın ilanen davalıya 14 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı ve istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, MAHKEME KARARI TEBLİĞİ yerine kaim olmak üzere İLAN olunur.

