İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/221 Esas

DAVALI : HÜSEYİN ŞEKER-62245431018

Davacı Hatice BOSTANCIOĞLU tarafından aleyhinize açılan nafakanın artırımı davasında 23/10/2025 tarihinde ön inceleme duruşması yapılmış ve tahkikat aşamasına geçilmiştir,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.17/02/2026

Duruşma gün ve saati : 07/04/2026-09:45

