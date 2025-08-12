İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/221 Esas

DAVALI : HÜSEYİN ŞEKER-62245431018

Davacı Hatice BOSTANCIOĞLU tarafından aleyhinize açılan nafakanın artırımı davasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 21.10.1992 yılında boşandıklarını, müvekkili için aylık 1.500.000 TL (bir buçuk milyon TL) yoksulluk nafakasına hükmedildiğini, davalının nafaka bağlandığı tarihten itibaren nafaka ödemesi yapmadığını, bu sebeple işbu nafaka miktarının icraya konulabilmesi için ilk önce müvekkile 1992 yılında bağlanan yoksulluk nafakasının günümüze uyarlanması gerektiğini, bu uyarlama yapılırken enflasyon oranları ve düşen yaşam standardının değerlendirilmesi gerektiğini, bu süreçte değişen ekonomik koşullar, hayat şartları, enflasyonun artması sonucunda alım gücünün azalması gibi nedenlerle müvekkilin geçinmesinin imkansız hale geldiğini, müvekkilin babasından kalan emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını, davalıya ise hem Türkiye'den hem İsviçre'den emekli maaşı bağlandığını beyanla; nafakanın aylık 10.000 TL'ye çıkartılmasını, olmadığı takdirde mahkeme tarafından uygun görülecek bir miktarda artırılmasını, nafakanın her yıl ÜFE oranında artırılmasını, aksi takdirde TÜFE oranında artırılmasını, fazlaya ilişkin hak ve alacaklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL alacağın müvekkile ödenmesini, bilirkişi raporu ile müvekkile 1992 yılında bağlanan nafaka miktarının yıl olarak her yıl bazında günümüze uyarlanmasını ve 2023 yılı itibari ile uyarlanan nafakanın ihtiyati tedbir olarak müvekkile bağlanmasına karar verilmesini, tüm yargılama harç masraf ve giderlerin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş;

H.M.K'nın 317/2 md. uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, H.M.K.'nın 317/3 md. uyarınca 2. cevap dilekçesi veremeyeceğiniz, H.M.K'nın 318. md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz hususu İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

Duruşma gün-saati:23/10/2025-10.10

