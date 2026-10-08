İSTANBUL ANADOLU 14. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 14. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/152 Esas

DAVALILAR :1- ELİF KÜBRA CENGİZ Aydınlıkevler Mah.2012 Sk No.52/4Yenişehir / Mersin / MERSİN

2- YASEMİN GÖKÇEN CENGİZ Akdeniz Mah. 39632 Sok. No:14 İç Kapı No:2 Mezitli/ MERSİN

Davacı Murat Kosovalı vekili tarafından davalılar Elif Kübra Cengiz ile Yasemin Gökçen Cengizaleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; davalılar Elif Kübra Cengiz ile Yasemin Gökçen Cengiz 'in bilinen adreslerine tebligat yapılamadığı, ve tebligata yarar başka adresleri de tespit edilemediğinden dava özetinin Tebligat kanununun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davanın kabulü ile İstanbul İli Pendik İlçesi Yayalar Mah. 2 Pafta 1265 parselde kayıtlı bulunan A5 Blok 6. Kat 18 nolu taşınmazın tapu kaydının iptali ile taşınmazın müvekkil Murat KOSOVALI adına kayıt ve tescilini, Tescil imkanının olmaması halinde dava tarihi itibarıyla taşınmaz rayiç bedelinin sözleşme tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan alınarak müvekkile ödenmesini, rayiç bedelin belirlenememesi halinde müvekkilin ödediği satış bedelinin sözleşme tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte günümüz değerine göre güncellenerek ve değiştirilerek davalılardan alınarak müvekkile ödenmesini, davalı Mehmet BESLİ adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmaz üzerine teminatsız olarak ivedi şekilde ihtiyati tedbir konulmasını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de karşı tarafa tahmiline karar verilmesini istemiştir.

Tebligat kanununun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, HMK'nun 122. Maddesi uyarınca cevap süresinin tebliğ yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta olduğu ve HMK'nun 139. Maddesi uyarınca duruşmaya katılmadığı veya vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmaların yokluğunda yapılarak hüküm verileceği ve duruşmanın 02/03/2027 günü saat 10:40'a bırakıldığı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

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