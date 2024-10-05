İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.500.000,00

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Taşıt

34JL7005 Plakalı, 2013 Model, BMC Marka, OTOBÜS /SLF M32 PROCITY 285 Tipli, ISB67E5285B57004463 Motor No'lu, NMC285LKBLB400017 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Sarı, Aracın kontak anahtarı bulunmakta ancak ruhsatı bulunmamaktadır.

3.Motor şalter açılarak kontak anahtarı ile çalıştırılmıştır motorun çalışmasında herhangi bir sorun görülmemiştir.

4.Otomatik şanzuman işlevsel durumdadır

5.Yediemin parkındaki fiziki şartların yetersizliği, aracı kaldırmak için lift olmaması sebepleri ile ön ve

arka takım ile elektronik ve elektrik aksamları kontrolleri ile teknik incelemeler detaylı bir şekilde

yapılamamıştır.

6.Aracın sağ arka kapı yan tarafında darbeye bağlı ezik bulunmaktadır.

7.Tekerlek lastikleri üretim yılına ve aracın yaptığı km'ye bağlı olarak değiştirilmesi uygundur.

8. Aracın kapıları açılıp kapanmakta herhangi bir sorun görülmemektedir.

9. Hava kompresörleri sağlam, çalışır durumdadır.

10. Şoför mahallinde bulunan kumandalar ve göstergeler mevcut ve çalışır durumdadır.

11. Araçta durakları gösteren monitörler mevcuttur.

12. Araçta iç kamera sistemleri bulunmaktadır.