İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ
2023/33420 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33420 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.500.000,00
|1
|Taşıt
|34JL7005 Plakalı, 2013 Model, BMC Marka, OTOBÜS /SLF M32 PROCITY 285 Tipli, ISB67E5285B57004463 Motor No'lu, NMC285LKBLB400017 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Sarı, Aracın kontak anahtarı bulunmakta ancak ruhsatı bulunmamaktadır.
3.Motor şalter açılarak kontak anahtarı ile çalıştırılmıştır motorun çalışmasında herhangi bir sorun görülmemiştir.
4.Otomatik şanzuman işlevsel durumdadır
5.Yediemin parkındaki fiziki şartların yetersizliği, aracı kaldırmak için lift olmaması sebepleri ile ön ve
arka takım ile elektronik ve elektrik aksamları kontrolleri ile teknik incelemeler detaylı bir şekilde
yapılamamıştır.
6.Aracın sağ arka kapı yan tarafında darbeye bağlı ezik bulunmaktadır.
7.Tekerlek lastikleri üretim yılına ve aracın yaptığı km'ye bağlı olarak değiştirilmesi uygundur.
8. Aracın kapıları açılıp kapanmakta herhangi bir sorun görülmemektedir.
9. Hava kompresörleri sağlam, çalışır durumdadır.
10. Şoför mahallinde bulunan kumandalar ve göstergeler mevcut ve çalışır durumdadır.
11. Araçta durakları gösteren monitörler mevcuttur.
12. Araçta iç kamera sistemleri bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:11
03/10/2024
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02100326