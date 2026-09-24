İSTANBUL ANADOLU 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İstanbul Anadolu 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/67 Esas

MİRASÇI : ALAYANUR DURUSEL -

İhbar ile açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/12/2026 günü saat: 11:24'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Tensip zaptı, vasiyetname, ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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