İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/80

KARAR NO : 2024/194

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/03/2024 tarihli karar ile "-Ankara ili, Akyurt ilçesi, BüğdüzMah/Köyü, Cilt No:18, Hane No:20, BSN:39'te kayıtlı, Mustafa ve Rema'dan olma, 01.01.1983 doğumlu, 11191007044 T.C. kimlik nolu davacı Fatma Merter'in "Fatma" olan adının önüne "ÖYKÜ" adının eklenmesi ile adının "ÖYKÜ FATMA" olarak DÜZELTİLMESİNE, " karar verilmiş olup;

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/03/2024

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