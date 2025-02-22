T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/988 Esas

İLAN METNİ

Losif Vasilyewich ve Natalia Alexanrarovna oğlu, 16.06.1974 Moskova doğumlu, sanık Eduard NALETSKII hakkında mahkememizin 30.05.2023 tarih, 2022/ 988 Esas, 2023/545 Karar sayılı ilamıyla ;

Hayasızca Hareketlerde Bulunma suçundan TCK.'nun 225/1. maddesi gereğince 5 Ay Hapis cezasıyla cezalandırılarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği,

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak ve bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur.19.02.2024

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