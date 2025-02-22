×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/988 Esas

İLAN METNİ

Losif Vasilyewich ve Natalia Alexanrarovna oğlu, 16.06.1974 Moskova doğumlu, sanık Eduard NALETSKII hakkında mahkememizin 30.05.2023 tarih, 2022/ 988 Esas, 2023/545 Karar sayılı ilamıyla ;

Hayasızca Hareketlerde Bulunma suçundan TCK.'nun 225/1. maddesi gereğince 5 Ay Hapis cezasıyla cezalandırılarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği,

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak ve bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur.19.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN02178047