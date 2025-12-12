İSTANBUL ANADOLU 13. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

KAPANAN KADIKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNİN

ESAS NO : 2009/86

KARAR NO : 2009/247

DAVALI : MELİSA ÇANKAYA

ADRES : MOSKOVSKAYA OBLAST' LENİNSKİY RAYON, POSELOX

VOLOLARSKOGO, ULİTSA TEKSTİL'NAYA, DOM 4, KVARTIRA 33,

142713 MOSKOVA RUSYA FEDERASYONU

Davacı NURİ MESUT ÇANKAYA ile Davalı, MELİSA ÇANKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davasının yapılan yargılaması sonucunda;

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ ile,

ERZİNCAN İli, KEMALİYE İlçesi, KARAKOÇLU KÖYÜ Köyü/mah. Cilt 69, hane 24, bsn:46'de nüfusa kayıtlı, ALİ RİZA ve AYŞE SEMRA'den olma, 19/10/1965 İstanbul doğumlu NURİ MESUT ÇANKAYA (T.C.NO:10892175700) ile aynı yer bsn:85'de nüfusa kayıtlı MİKHAİL ve NATALİA'den olma 17/09/1983 Moskova/Rusya doğumlu MELİSA ÇANKAYA'nın (T.C.NO:72427134392-403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun Değişik 5. Maddesi Uyarınca İçişleri Bakanlığının 18/1/2008 tarih ve 213 sayılı kararına göre evlenmekle Türk Vatandaşlığını kazanmış olup aynı zamanda Rusya Federasyonu vatandaşıdır.) M.K. 166/3 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

27/01/2009 tarihli, protokolün aynen ONAYLANMASINA,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair verilen karar, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyizi kabil olmak üzere, davacı ve davalının yüzlerine karşı, açıkça okunup anlatıldı. 01/04/2009

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/12/2025

#ilangovtr Basın no ILN02358848