İSTANBUL ANADOLU 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Esas No : 2024/894 Esas

İLAN

Davacı , ALİSİR ÖNEL ile Davalı, EMRE SEZER arasında mahkememizde görülmekte olan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı Emre Sezer'e tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar tarafınıza tebligat yapılamamış olup, Bilirkişi Raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi Raporunda; Dava konusu aracın kilometresinin 403.573 den 76.000 e düşürülmüş olması nedeniyle; aracın gizli ayıplı olması ve aracın kilometre toplam 248.593 kilometre düşürülmüş olması nedeniyle noter satış tarihi itibarı ile 750.000 - 471.698 = 278.302 TL davacı davalıya fazla ödeme yapmış olduğu hesap edildiği, Anılan işbu Triger kayış, V kayış, V kayış bilyasının, su pompasının satış anında sorunlu olduğu halde raporda belirtilmediği, müşterinin yanıltıldığı, Triger kayışı, V kayışlarındaki ve su pompasındaki ayıpların gizli ayıp niteliğinde olduğu, davacının bu zararından dava dışı AUTOMAX Hayati Berk Türkmen'in 5,833.33+ 483.334+ 291.66 = 6,608.32 + kdv = 7,929.98 TL den sorumlu olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Duruşma günü 31/03/2026 tarih, saat 10:35 olduğu, Bilirkişi Raporunun iş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.108/12/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02388605

 