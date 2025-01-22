İSTANBUL ANADOLU 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı: 2024/178 Esas

Davacı, HASAN BİLGİÇ ile Davalılar, HALİL CANŞİ, ÖZÇEVİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Davalı ÖZÇEVİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar tarafınıza tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava, İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğü'nün 2020/2513 Esas sayılı takip dosyasına itirazın iptali talebinden ibarettir. HMK'nın 126. - 127 maddeleri hükümlerince 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevap vermeniz, cevap vermediğiniz takdirde davaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği, duruşma tarihinin 17/04/2025 günü saat 11:45 olduğu, dava dilekçesinin iş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/12/2024

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